Саме тому в Росії вже далеко не вперше пробують підпалити військкомат. Цього разу у ніч проти 18 травня коктейлями Молотова закидали будівлю Щолківського військового комісаріату, що знаходиться у Підмосков'ї, передає "Медуза".

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Повідомляється, що у військкомат у Московській області цієї ночі кинули два коктейлі Молотова.

Постраждали архіви з документами

Внаслідок підпалу постраждали два кабінети будівлі, а також архів комісаріату. На місці події працюють пожежники, поліція та співробітники Слідчого комітету Росії. Зокрема поліція шукає людину, яка здійснила атаку коктейлями.

Наслідки підпалу військкомату: відео

Попередні підпали військкоматів

В Росії останнім часом військові комісаріати горять часто. У ніч на 15 травня невідомі намагалися підпалити приміщення військкомату в одному з регіонів Росії. Російські ЗМІ повідомляли про те, що за останні дві доби це вже третя спроба спалити приміщення, де російська армія набирає молоде "гарматне м'ясо". Спроби підпалів військкоматів були зафіксовані у Волгограді, а також Ростовській і Рязанській областях. Загалом станом на 15 травня відомо про 11 спроб впродовж останнього часу.

Раніше у ніч проти 13 травня в Омську невідомі також закидали військкомат коктейлями Молотова. У будівлі на вулиці Пушкіна вибиті вікна та помітні сліди від вогню. Місцеві мешканці розповідали, що біля військкомату було чути сильний запах газу, водночас місцеві силовики відмовилися коментувати цей інцидент російським журналістам.

9 травня коктейлями Молотова закидали військкомат у місті Череповець Волгоградської області. Двоє хлопців кинули горючу суміш у вікно. Через це загорівся перший поверх будівлі.

5 травня у Нижньовартовську військкомат спалахнув за секунду. Двоє невідомих запустили у будівлю 7 пляшок з коктейлями Молотова, ще одну не використали, залишивши її біля будівлі. Відомо, що полум'я охопило один з кабінетів та частину коридору. Чоловіки, які підпалили військкомат, знімали це дійство на відео. Відомо, що їх розпочали шукати російські силовики.

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