Російські правоохоронці не коментують інцидент

Подія трапилася в ніч проти 13 травня. Про це з посиланням на власні джерела повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.

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У будівлі військкомату на вулиці Пушкіна вибиті вікна. Місцеві мешканці розповіли, що біля військкомату чути сильний запах газу. На місці події працюють криміналісти. Водночас місцеві силовики відмовилися коментувати цей інцидент російським журналістам.

На території держави-агресорки горять військкомати

Це не вперше невідомі намагаються пошкодити військкомати у Росії. Це роблять для того, щоб знищити документацію, яка зберігається у приміщеннях, і не потрапити на війну в Україні. Адже тут на росіян може чекати лише одне – смерть. Ну, або ж полон.

9 травня коктейлі Молотова запустили у військкомат у місті Череповець Волгоградської області. Двоє хлопців кинули горючу суміш у вікно. Через це загорівся перший поверх будівлі.

5 травня військкомат у Нижньовартовську спалахнув за секунду. Двоє невідомих кинули у нього 7 пляшок з коктейлями Молотова, ще одну – нападники не використали, а залишили біля будівлі. Відомо, що полум'я охопило один з кабінетів та частину коридору. До речі, юнаки, які підпалили військкомат, знімали це дійство на відео. Тепер їх шукають російські силовики.

На початку березня палав військкомат у Луховицях Московської області. Чоловік, який спалив будівлю, також пофарбував паркан у синьо-жовті кольори та написав, що "не піде вбивати братів".

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Схожий інцидент у Придністров'ї

У Тирасполі, що в невизнаному Придністров'ї, 13 травня трапився подібний інцидент. Невідомі особи намагалися підпалити військкомат та кинули у нього 2 пляшки із запальною сумішшю. Одна з них відлетіла від удару на тротуар, а інша – застрягла у віконних ґратах. Незначне займання погасила охорона. Відомо, що руйнувань не трапилося.

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