Поліцейські, які приїхали на виклик, повідомляють, що інцидент відбувся приблизно о 3:20. Тоді ж у мережі з'явилися перші відео пожежі.

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Окрім кадрів із російським військкоматом у вогні, у мережу просочилося відео, зняте від першого лиця. Як повідомляє телеграм-канал Baza, двоє невідомих використали 7 пляшок із коктейлем Молотова. Поліцейські, які приїхали на виклик, повідомили про ще одну невикористану пляшку, залишену під будівлею.

Що відомо про пожежу після оприлюднення анонімного відео

З відео видно, що на місці інциденту й справді фігурує двоє молодих людей. Один із них знімав підпал, другий – займався коктейлями.

Кілька пляшок влетіло у вікно військкомату, інші – розбили вхідні двері, за якими й почалася пожежа. Як повідомляють правоохоронці Росії, вогонь виник через займання дерев'яної обшивки.

За наявною інформацією, вогонь охопив один із кабінетів, а також частину коридору.

Дивіться відео з місця подій:

Російські правоохоронці порушили кримінальні справи про:

умисне знищення або пошкодження майна,

хуліганство.

Підозрюваних досі шукають.

До речі, у березні в Московській області Росії чоловік підпалив військкомат, щоб не йти воювати з Україною. Таким чином він хотів знищити особові справи призовників та зірвати мобілізацію. Згодом він пояснив, що не має наміру виконувати злочинні накази влади та закликав співгромадян чинити такі ж радикальні дії.

Чи можлива масова мобілізація в Росії до 9 травня

Міністр оборони Великої Британії вважає, що Путін оголосить масову мобілізацію під час параду 9 травня. Однак російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін додав, що це неможливо. Насамперед – через страх Путіна видати звичайним росіянам зброю.

На його думку, якщо у росіян з'являється зброя, їх не вдасться контролювати так, як це відбувається сьогодні.

Разом із тим, в Росії уже триває прихована "мобілізація". Держава-агресорка активно набирає "добровольців" із Краснодарського та Приморського краю, а також Ростовської області. Агітують до війни у Брянську, Курську та Бєгороді, де навіть дозволили короткостроковий контракт лише на 3 місяці.

Нагадаємо – у Росії спалили військкомат, щоб не йти воювати в Україні: деталі у відео



