Приехавшие по вызову полицейские сообщают, что инцидент произошел примерно в 3:20. Тогда же в сети появились первые видео пожара.

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Кроме кадров с российским военкоматом в огне, в сеть просочились и кадры, снятые с первого лица. Как сообщает телеграмм-канал Baza, двое неизвестных использовали 7 бутылок с коктейлем Молотова. Приехавшие на вызов полицейские сообщили о еще одной неиспользованной бутылке с зажигательной смесью.

Что известно о пожаре после обнародования анонимного видео

Из видео видно, что на месте инцидента действительно фигурируют два молодых человека. Один из них снимал поджог, другой занимался коктейлями.

Несколько бутылок влетело в окно военкомата, другие – разбили входную дверь, за которой и начался пожар. Как сообщают правоохранители России, пожар возник из-за возгорания деревянной обшивки. Огонь охватил один из кабинетов, а также часть коридора.

Смотрите видео с места событий:

Российские правоохранители возбудили уголовные дела о:

умышленном уничтожении или повреждении имущества,

хулиганстве.

Подозреваемых до сих пор ищут.

Кстати, в марте в Московской области России мужчина поджег военкомат, чтобы не идти воевать с Украиной. Таким образом, он хотел уничтожить личные дела призывников и сорвать мобилизацию. После задержания он пояснил, что не намерен выполнять преступные приказы властей и призвал сограждан совершать такие же радикальные действия.

Возможна ли массовая мобилизация в России до 9 мая

Министр обороны Великобритании считает, что Путин объявит массовую мобилизацию во время парада 9 мая. Однако российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин считает, что это невозможно. В первую очередь из-за страха Путина выдать обычным россиянам оружие.

По его мнению, если у россиян появляется оружие, то их не удастся контролировать так, как это происходит сегодня.

Вместе с тем, в России уже идет скрытая "мобилизация". Государство-агрессор активно набирает добровольцев из Краснодарского и Приморского края, а также Ростовской области. Агитируют к войне в Брянске, Курске и Белгороде, где даже разрешили краткосрочный контракт всего на 3 месяца.

Напомним – в России сожгли военкомат, чтобы не идти воевать в Украине: детали в видео