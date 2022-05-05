З моменту російського вторгнення 24 лютого між Україною та Росією відбулося 9 обмінів полоненими. За цей час до України повернулося 324 людини.

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У Службі безпеки України нагадали, що в нашій державі діє Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених. Все це під патронатом президента Володимира Зеленського.

Окрім того, в СБУ діє "гаряча лінія", куди можна звернутися з інформацію про полонених:

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Обмін полоненими між Україною та Росією: головне

Станом на 5 травня, за 71 день війни, Україна та Росія провели 9 обмінів полонених.

Перший повноцінний обмін відбувся 24 березня. Тоді до України повернулося 10 військових та 19 цивільних. Цивільні – це моряки з рятувального судна "Сапфір", яке прямувало на допомогу прикордонникам на острові Зміїний, який в перший день війни був обстріляний ворогами.

Другий обмін полоненими відбувся невдовзі – 1 квітня вдалося врятувати з рук окупантів 86 військовослужбовців. З них 15 – жінки. Після звільнення вони розповіли про знущання та приниження, які були в російському полоні. При цьому що утримували їх на території Білорусі.

Під час третього обміну полоненими 9 квітня додому повернулися 12 українських військових, серед них є жінка-офіцер. Крім цього, вдалося звільнити й 14 цивільних, зокрема – 9 жінок.

14 квітня під час четвертого обміну полоненими врятували 30 українців.

60 військовослужбовців та 16 цивільних осіб повернулися з полону під час п'ятого обміну 19 квітня.

Вже за два дні, 21 квітня, ще 19 українців було звільнено з полону. 10 з них – військовослужбовці.

45 осіб вдалося виміняти під час наступного обміну 28 травня. Серед них було 13 офіцерів та 20 солдатів, 5 з яких були поранені та потребували медичну допомогу. Це був сьомий офіційний підтверджений обмін полоненими.

30 квітня вдалося повернути 7 українських військових та 7 цивільних. Одна з військових жінок – на п'ятому місяці вагітності.

Українська сторона тоді ж заявила, що надалі не буде здійснювати обмін полоненими, якщо в списку не буде жінок.

Є випадки, коли українці з російського полону поверталися з важкими пораненнями, сепсисом та ампутованими кінцівками. Там їх піддавали тортурам і не надавали необхідну медичну допомогу.

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Варто зазначити, що також були випадки перемовин та обміну полоненими, де бійців обмінювали на лінії фронту. Під час одного такого обміну в районі селища Посад-Покровське 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших захисників.

Також зусиллям Головного управління розвідки було звільнено з полону двох українських пілотів.

А в обмін на мера українського міста Мелітополь Івана Федорова російська сторона отримала 9 російських полонених.