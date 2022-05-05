Про випадок з Семидоцьким розповіли в Луганській ОВА. Вони зазначили, Євген до останнього залишався у Сватовому, виконуючи свій обов'язок – допомагати людям.

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У Сватовому Семидоцький працював рятувальником

У рідному місті чоловік працював у пожежно-рятувальному загоні місцевого підрозділу ДСНС. Лише на початку травня стало відомо, що Євгеній – в полоні. Ймовірно, він потрапив у руки окупантів ще в березні. Більше деталей про стан та місце перебування відважного рятувальника – поки невідомо.

Семидоцький вже раз був у полоні росіян / Луганська ОВА

Що відомо про полон у 2018 – 2019 році

Євген Семидоцький був одним з членів екіпажу рейдового буксира "Яни Капу". У листопаді 2018 року "Яни Капу" та катери "Бердянськ" та "Нікополь" планово переходили з порту Одеси до Маріуполя. Поблизу Керченської протоки судна протаранили російські прикордонні кораблі. Українських моряків протизаконно доправили до Росії.

Майже рік довелось пробути Євгену в полоні. Разом з іншими моряками він повернувся на Батьківщину 7 вересня 2019 року.

Важливо! Жителі Луганської області підтримували Євгена у 2018 – 2019 року: люди вимагали повернути земляка додому. У Сватівському районі діти влаштовували акції, створюючи синьо-жовті кораблики-орігамі.

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Обмін полоненими під час війни Росії з Україною: коротко

Обмін полоненими між російською та українськими сторонами відбувся 30 квітня. Додому повернулись 14 українців: з них 7 – військових. Одна з визволених жінок – вагітна.

Ще один обмін полоненими відбувся 28 квітня. Тоді вдалось визволити 45 українців, у переліку було 13 українських офіцерів.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук наполягає, що тепер Україна не проводитиме обмін полоненими, якщо у перелік не будуть включені жінки. Адже російські загарбники не хочуть відпускати з полону українок.

Російська сторона часто порушує Женевську конвенцію, намагаючись обміняти цивільних українців на російських військових.

Голова української делегації на перемовинах Давид Арахамія зауважив, що поповнювати обмінний фонд стало важче – через переважно артилерійські бої.

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