О случившемся с Семидоцким рассказали в Луганской ОВА. Они отметили, что Евгений до последнего оставался в Сватово, выполняя свой долг – помогать людям.

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В Сватовом Семидоцкий работал спасателем

В родном городе мужчина работал в пожарно-спасательном отряде местного подразделения ГСЧС. Только в начале мая стало известно, что Евгений – в плену. Вероятно, он попал в руки кафиров еще в марте. Больше деталей о состоянии и месте нахождения отважного спасателя пока неизвестно.

Семидоцкий уже раз был в плену у россиян / Луганская ОВА

Что известно о пленении в 2018 – 2019 году

Евгений Семидоцкий был одним из членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу". В ноябре 2018 года "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь" планово переходили из порта Одессы в Мариуполь. Вблизи Керченского пролива суда протаранили российские пограничные корабли. Украинских моряков противозаконно доставили в Россию.

Почти год пришлось пробыть Евгению в плену. Вместе с другими моряками он вернулся на Родину 7 сентября 2019 года.

Важно! Жители Луганской области поддерживали Евгения в 2018-2019 годах: люди требовали вернуть земляка домой. В Сватовском районе дети устраивали акции, создавая сине-желтые кораблики-оригами.

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Обмен пленными во время войны России с Украиной: коротко

Обмен пленниками между российской и украинскими сторонами состоялся 30 апреля. Домой вернулись 14 украинцев: из них 7 – военные. Одна из освобожденных женщин – беременная.

Еще один обмен пленными произошел 28 апреля. Тогда удалось освободить 45 украинцев, в списке было 13 украинских офицеров.

Вице-премьер Ирина Верещук настаивает , что теперь Украина не будет проводить обмен пленными, если в перечень не будут включены женщины. Ведь российские захватчики не хотят отпускать из плена украинок.

Российская сторона часто нарушает Женевскую конвенцию, пытаясь обменять гражданских украинцев на русских военных.

Глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия отметил, что пополнять обменный фонд стало труднее – из-за преимущественно артиллерийских боев.

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