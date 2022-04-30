Как сказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью журналистам, Россия пыталась обменять украинских гражданских на российских военнопленных.

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Однако это запрещено Женевской конвенцией. По ее словам, российская сторона изначально планировала использовать вывезенных насильственно украинцев для дальнейшего обмена.

Обратите внимание! В России ранее признали, что захватывают гражданских украинцев, а затем обменивают на российских пленных. Так произошло после того, как оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова и обменяли его на пленных.

Однако Украина отказалась и потребовала от России вернуть захваченных украинских гражданских лиц.

Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова,

– заявила Верещук.

Кроме того, Россия тянет с освобождением пленных мирных украинок. Верещук пожаловалась, что женщин приходится доставать едва ли не плоскогубцами. Теперь Украина отказывается проводить обмен без женщин в списке.

Оккупанты пытают украинских пленных

Россияне уже неоднократно отличались своими зверствами. То, что они делают с гражданскими и военными в Украине, трудно понять. Даже звери не обладают такой жестокостью как "братские" россияне. В частности, недавно в Украину удалось вернуть 9 гражданских. Они получили тяжелые ранения, включая ампутации, проведенные в России.

Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 28 апреля. Домой вернулось 45 украинцев.

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