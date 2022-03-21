Россия официально признала, что нарушает международное право

Российская омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что Россия передала в Красный Крест данные о более чем 500 украинских пленных. Об этом она заявила российским СМИ.

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Москалькова подтвердила первый факт обмена пленными между Россией и Украиной. В обмен на мэра украинского города Мелитополь Ивана Фёдорова российская сторона получила 9 российских пленных.

Именно этот обмен и стал официальным признанием, что российские власти держали гражданского служащего в заложниках. Соответственно, глава России Владимир Путин – террорист.

Российские оккупанты захватили Федорова после оккупации Мелитополя. Мэр – это не военная должность, а потому россияне совершили похищение гражданского. Это является нарушением международного права и обычаев войны.

Как гражданский Федоров не может быть военнопленным. Фактически Россия официально признала, что нарушает международное право.

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