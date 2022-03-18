Иван Федоров отказался сотрудничать с российскими оккупантами. Поэтому те его похитили, чтобы в Мелитополе установить свою власть. Но это не слишком помогло – жители города выходили на массовые протесты с требованием освободить городского главу.

16 марта Ивана Федорова освободили из плена – его обменяли на российских солдат срочной службы, попавших в плен.

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По словам Ивана Федорова, он все это время находился в Мелитополе. Оккупанты удерживали его в местном СИЗО.

"Это была вторая попытка обмена. Первая попытка обмена была неудачной, она проходила в понедельник, 14 марта. Меня возили более семи часов в машине, после чего сообщили о том, что обмен не состоится. Вернули обратно в камеру. Поверьте мне, это довольно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда, те лица, которые тебя возят, ты им абсолютно не доверяешь" – рассказал Иван Федоров.

Иван Федоров рассказал, что пока он находился в плену, его не били. Но оккупанты требовали, чтобы он подписал документы – заявление об увольнении и назначении других людей своими заместителями, чтобы они руководили городом. Городской глава Мелитополя отметил, что такие документы не имеют никакой юридической силы, ведь украинское законодательство не предусматривает такие полномочия у городского главы.