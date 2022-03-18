Іван Федоров відмовився співпрацювати з російськими окупантами. Тож ті його викрали, щоб в Мелітополі встановити свою владу. Але це не надто допомогло – жителі міста виходили на масові протести з вимогою звільнити міського голову.

16 березня Івана Федорова звільнили з полону – його обміняли на російських солдат строкової служби, які потрапили в полон.

Варте уваги Зеленський нагородив звільненого з російського полону мера Мелітополя

За словами Івана Федорова, він весь цей час перебував у Мелітополі. Окупанти утримували його в місцевому СІЗО.

"Це була друга спроба обміну. Перша спроба обміну була невдалою, вона проходила у понеділок, 14 березня. Мене возили понад 7 годин у машині, після чого повідомили про те, що обмін не відбудеться. Повернули назад у камеру. Повірте мені, це досить важке випробування, коли 7 годин тебе возять із мішком на голові, не розуміючи, де, куди, ті особи, які тебе возять, ти їм абсолютно не довіряєш", – розповів Іван Федоров.

Іван Федоров розповів, зо поки він перебував в полоні, його не били. Але окупанти вимагали, щоб він підписав документи – заяву про звільнення та призначення інших людей своїми заступниками, щоб вони керували містом. Міський голова Мелітополя зазначив, що такі документи не мають жодної юридичної сили, адже українське законодавство не передбачає такі повноваження у міського голови.