Росія офіційно визнала, що порушує міжнародне право

Російська омбудсменка Тетяна Москалькова повідомила, що Росія передала у Червоний Хрест дані про понад 500 українських полонених. Про це вона заявила російським ЗМІ.

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Москалькова підтвердила перший факт обміну полоненими між Росією та Україною. В обмін на мера українського міста Мелітополь Івана Федорова російська сторона отримала 9 російських полонених.

Саме цей обмін і став офіційним визнання, що російська влада тримала цивільного службовця у заручниках. Відповідно глава Росії Володимир Путін – терорист.

Російські окупанти захопили Федорова після окупації Мелітополя. Мер – це не військова посада, а відтак росіяни здійснили викрадення цивільного. Це порушенням міжнародного права і звичаїв війни.

Як цивільний Федоров не може бути військовополоненим. Фактично Росія офіційно визнала, що порушує міжнародне право.

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