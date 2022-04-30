Як сказала віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук в інтерв'ю журналістам, Росія намагалася обміняти українських цивільних на російських військовополонених.
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Однак це заборонено Женевською конвенцією. За її словами, російська сторона спочатку планувала використовувати вивезених насильно українців для подальшого обміну.
Зверніть увагу! У Росії раніше визнали, що захоплюють цивільних українців, а потім обмінюють на російських полонених. Так сталося після того, як окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова та обміняли його на полонених.
Однак Україна відмовилася і зажадала від Росії повернути захоплених українських цивільних осіб.
Ми знаємо, що там понад тисячу заручників, зокрема майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях та слідчих ізоляторах Курська, Брянська, Рязані, Ростова,
– заявила Верещук.
Крім того, Росія тягне зі звільненням полонених мирних українок. Верещук поскаржилася, що жінок доводиться діставати мало не плоскогубцями. Тож тепер Україна відмовляється проводити обмін без жінок у списку.
Окупанти катують українських полонених
Росіяни вже неодноразово відзначалися своїми звірствами. Те, що вони роблять з цивільними та військовими в Україні, важко усвідомити. Навіть звірі не мають такої жорстокості як "братні" росіяни. Зокрема, нещодавно до України вдалося повернути 9 цивільних. Вони мали важкі поранення, включаючи ампутації, проведені в Росії.
Попередній обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 28-го квітня. Додому повернулося 45 українців.
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