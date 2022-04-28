Верещук анонсувала початок планування гуманітарної операції

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона повідомила, що є надія на те, що мирних людей таки вивезуть з "Азовсталі".

Варте уваги Зеленський зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем

Верещук анонсувала початок планування гуманітарної операції. За її словами, для Зеленського порятунок людей на "Азовсталі" – один із пріоритетів.

З’явилася надія, що в нас вийде евакуювати цивільних з "Азовсталі". Президент і команда докладають величезних зусиль. Це один з топпріоритетів. Починаємо планувати гуманітарну операцію,

– повідомила міністерка.

Яка ситуація на "Азовсталі"

Українські військові та цивільні близько двох місяців перебувають на металургійному комбінаті "Азовсталь", де ховаються від обстрілів російських окупантів.

Тільки в ніч на 28 квітня збройні сили Росії скинули на комбінат понад 50 авіабомб. Окупанти обстрілюють "Азовсталь", хоча Володимир Путін буцімто віддав наказ не штурмувати комбінат.

За попередніми даними "Азову", на заводі перебуває понад 600 поранених людей. Нещодавно під час бомбардування, на жаль, загинула дівчинка.

В ООН 26 квітня повідомили, що Путін "дав добро" на евакуацію мирних людей. Та згодом у Кремлі цинічно відхрестилися від своїх заяв.

До теми – азовці показали наслідки жахливого бомбардування шпиталю: дивіться відео