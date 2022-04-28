Верещук анонсувала початок планування гуманітарної операції
Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона повідомила, що є надія на те, що мирних людей таки вивезуть з "Азовсталі".
Варте уваги Зеленський зустрівся з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем
Верещук анонсувала початок планування гуманітарної операції. За її словами, для Зеленського порятунок людей на "Азовсталі" – один із пріоритетів.
З’явилася надія, що в нас вийде евакуювати цивільних з "Азовсталі". Президент і команда докладають величезних зусиль. Це один з топпріоритетів. Починаємо планувати гуманітарну операцію,
– повідомила міністерка.
Яка ситуація на "Азовсталі"
- Українські військові та цивільні близько двох місяців перебувають на металургійному комбінаті "Азовсталь", де ховаються від обстрілів російських окупантів.
- Тільки в ніч на 28 квітня збройні сили Росії скинули на комбінат понад 50 авіабомб. Окупанти обстрілюють "Азовсталь", хоча Володимир Путін буцімто віддав наказ не штурмувати комбінат.
- За попередніми даними "Азову", на заводі перебуває понад 600 поранених людей. Нещодавно під час бомбардування, на жаль, загинула дівчинка.
- В ООН 26 квітня повідомили, що Путін "дав добро" на евакуацію мирних людей. Та згодом у Кремлі цинічно відхрестилися від своїх заяв.
До теми – азовці показали наслідки жахливого бомбардування шпиталю: дивіться відео