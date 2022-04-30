Окупанти утримують близько тисячі українців

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук повідомила, що Росія під час обмінів полоненими з Україною хотіла обміняти цивільних українців на російських військовополонених. Вона наголосила, що це заборонено Женевською конвенцією.

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила, що окупанти утримують близько тисячі українців, серед яких – 500 жінок.

За нашою інформацією, там знаходиться більше тисячі заручників – у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях і слідчих ізоляторах в Курську, Брянську, Рязані, Ростові,
– сказала вона.

Україна відмовляється проводити обмін, якщо в списку немає жінок

За словами Верещук, російські окупанти відмовляються повертати цивільних жінок. Вона зазначила, що Україна відмовляється проводити обмін полоненими, якщо в списку немає жінок.

Міністерка зауважила, що обмін це чи не єдиний шанс врятувати українських жінок.

Також Верещук розповіла, що в Росії українців піддавали тортурам. За її словами, цинічні окупанти ампутували людям кінцівки, завдавали травм тощо.

Вона розповіла, що після останнього обміну були травмовані дев'ятеро людей.

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