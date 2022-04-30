Окупанти утримують близько тисячі українців
Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук повідомила, що Росія під час обмінів полоненими з Україною хотіла обміняти цивільних українців на російських військовополонених. Вона наголосила, що це заборонено Женевською конвенцією.
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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила, що окупанти утримують близько тисячі українців, серед яких – 500 жінок.
За нашою інформацією, там знаходиться більше тисячі заручників – у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях і слідчих ізоляторах в Курську, Брянську, Рязані, Ростові,
– сказала вона.
Україна відмовляється проводити обмін, якщо в списку немає жінок
За словами Верещук, російські окупанти відмовляються повертати цивільних жінок. Вона зазначила, що Україна відмовляється проводити обмін полоненими, якщо в списку немає жінок.
Міністерка зауважила, що обмін це чи не єдиний шанс врятувати українських жінок.
Також Верещук розповіла, що в Росії українців піддавали тортурам. За її словами, цинічні окупанти ампутували людям кінцівки, завдавали травм тощо.
Вона розповіла, що після останнього обміну були травмовані дев'ятеро людей.
Росіяни викрадають українців
- За попередніми даними, російські окупанти депортували 915 тисяч українців, серед яких 160 тисяч дітей. Росія розгорнула фільтраційні табори на деяких тимчасово окупованих частинах України.
- Повідомлялося, що росіяни масово викрадають українців, щоб поповнити "обмінний фонд".
- Попередній обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 28-го квітня. Додому повернулося 45 українців.
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