Окупанти утримують близько тисячі українців

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук повідомила, що Росія під час обмінів полоненими з Україною хотіла обміняти цивільних українців на російських військовополонених. Вона наголосила, що це заборонено Женевською конвенцією.

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Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила, що окупанти утримують близько тисячі українців, серед яких – 500 жінок.

За нашою інформацією, там знаходиться більше тисячі заручників – у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях і слідчих ізоляторах в Курську, Брянську, Рязані, Ростові,

– сказала вона.

Україна відмовляється проводити обмін, якщо в списку немає жінок

За словами Верещук, російські окупанти відмовляються повертати цивільних жінок. Вона зазначила, що Україна відмовляється проводити обмін полоненими, якщо в списку немає жінок.

Міністерка зауважила, що обмін це чи не єдиний шанс врятувати українських жінок.

Також Верещук розповіла, що в Росії українців піддавали тортурам. За її словами, цинічні окупанти ампутували людям кінцівки, завдавали травм тощо.

Вона розповіла, що після останнього обміну були травмовані дев'ятеро людей.

До уваги. У Росії ще в березні визнали, що захоплюють цивільних українців, а потім обмінюють на російських полонених. Це сталося після того, як окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова та обміняли його на полонених.

Росіяни викрадають українців

За попередніми даними, російські окупанти депортували 915 тисяч українців, серед яких 160 тисяч дітей. Росія розгорнула фільтраційні табори на деяких тимчасово окупованих частинах України.

Повідомлялося, що росіяни масово викрадають українців, щоб поповнити "обмінний фонд".

Попередній обмін полоненими між Україною і Росією відбувся 28-го квітня. Додому повернулося 45 українців.

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