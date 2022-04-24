Попри те у Росії є волонтери, які допомагають українцям виїхати до Європи. зокрема відомо про 7 людей, які виїхали до Естонії, а звідти – до Швеції.

Зауважте 27 українських дітей вивезли до підмосковної Апрелівки і віддали у "тимчасові сім'ї"

Українці проходять "фільтраційні табори"

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що у Росії зараз намагаються знайти шлях для швидкого усиновлення дітей, який силоміць вивезли з України.

Крім того, більшість депортованих українців вивозять без документів. Спершу вони потрапляють на тимчасово окуповану територію Донеччини та Луганщини, де проходять "фільтраційні табори". Там, зокрема, перевіряють їхні телефони.

Ті, хто не проходить "фільтрацію" залишаються на окупованій території, однак їхня доля, на даль, невідома.

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