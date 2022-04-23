Глава украинской переговорной группы отметил, что видит много комментариев по поводу того, зачем брать в плен врагов. Арахамия заверил, что понимает такие эмоции и недавно сам разделял это мнение.

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Каждый пленный враг – это обмен на нашего героя

Мы все должны понимать, что каждый пленный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен,

– отметил Арахамия.

Современные бои с применением артиллерии проходят на большом расстоянии. Поэтому пленных брать стало гораздо труднее, поэтому возникли проблемы с пополнением обменного фонда.

Предыдущий обмен пленными состоялся 21 апреля

Отметим, что предварительный обмен пленниками состоялся 21 апреля. Украина вернула домой 19 человек, из которых 10 – военные. Важно, подчеркнула Ирина Верещук, что среди этих людей были раненные. Теперь они смогут получить нормальное лечение и реабилитацию.

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