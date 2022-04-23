Голова української переговорної групи зазначив, що бачить багато коментарів щодо того, навіщо брати в полон ворогів. Арахамія запевнив, що розуміє такі емоції і нещодавно сам поділяв цю думку.

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Кожен полонений ворог – це обмін на нашого героя

Ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін,

– зазначив Арахамія.

Сучасні бої з застосуванням артилерії відбуваються на великій відстані. Тому полонених брати стало значно важче, через це виникли проблеми з поповненням обмінного фонду.

Попередній обмін полоненими відбувся 21 квітня

Зазначимо, що попередній обмін полоненими відбувся 21 квітня. Україна повернула додому 19 людей, з яких 10 – військові. Важливо, наголосила Ірина Верещук, що серед цих людей були поранені. Отож тепер вони зможуть отримувати нормальне лікування та реабілітацію.

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