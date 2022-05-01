На відео чоловіка в камуфляжному одязі допитують російські військові. Полонений каже, що його звати Ендрю Хілл та він – громадянин Великої Британії.

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У чоловіка, що представився Ендрю Хіллом, є поранення

Чоловік у поганому стані: в нього перев'язані голова та рука, а також на одязі видно кров.

За розслідування взялось Управління закордонних справ, співдружності та розвитку. Воно також підтримує членів сім'ї добровольця.

Раніше росіяни затримали 2 британських волонтерів

Раніше російські військові затримали 2 британських волонтерів, які доставляли гуманітарну допомогу. Про це повідомила некомерційна група Presidium Network. Пола Юрі та Ділана Хілі схопили вранці 25 квітня на блокпосту на південь від Запоріжжя.

Зверніть увагу! Управління закордонних справ, співдружності та розвитку засуджує експлуатацію військовополонених у політичних цілях і закликає поводитися з полоненими гуманно відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права.

Що відомо про відео з Ендрю Хіллом

На відео, пише The Independent, чоловіка допитують російські військові. Він каже, що родом – з Плімута, у нього четверо дітей. Жодного військового звання у британця немає, він приєднався до Іноземного легіону, аби допомогти. Спочатку він працював у Польщі разом з волонтерами, а згодом приєднався до військових.

У міноборони Росії кажуть, що Хілл сам склав зброю на Миколаївщині. У державі-агресорці цинічно називають підрозділ британця "групою найманців, яка зазнала поразки".

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Коротко про останні обміни полоненими з Росією:

Останній обмін полоненими з російською стороною відбувся 28 квітня. Тоді додому повернули 45 українців. Серед тих, кого обміняли, – 13 офіцерів.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон наголосив, що всі рішення щодо обміну полоненими ухвалює Україна. Це стосується і громадян Британії.

Конкретизувала умови України щодо обмінів і віцепрем'єрка Ірина Верещук. Вона зазначила, що Київ відмовляється проводити обміни, якщо в списки не потраплятимуть жінки.

Росія постійно порушує Женевську конвенцію, намагаючись обміняти українських цивільних на російських військових.

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