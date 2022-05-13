Российские правоохранители не комментируют инцидент

Событие произошло в ночь на 13 мая. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.

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В здании военкомата на улице Пушкина выбиты окна. Местные жители рассказали, что возле военкомата слышен сильный запах газа. На месте происшествия работают криминалисты. В то же время местные силовики отказались комментировать этот инцидент российским журналистам.

На территории государства-агрессора горят военкоматы

Это не первый раз неизвестные пытаются повредить военкоматы в России. Это делают для того, чтобы уничтожить хранящуюся в помещениях документацию и не попасть на войну в Украине. Ведь здесь россиян может ждать только одно – смерть. Ну, или плен.

9 мая два коктейля Молотова запустили в военкомат в городе Череповец Волгоградской области. Двое парней бросили горючую смесь в окно. Из-за этого загорелся первый этаж здания.

5 мая военкомат в Нижневартовске вспыхнул за секунду. Двое неизвестных бросили в него 7 бутылок с коктейлями Молотова, еще один – нападавшие не использовали, а оставили у здания. Известно, что пламя охватило один из кабинетов и часть коридора. Кстати, юноши, которые подожгли военкомат, снимали это действо на видео. Теперь их ищут российские силовики.

В начале марта горел военкомат в Луховицах Московской области. Мужчина, который сжег здание, также обрисовал забор в сине-желтые цвета и написал, что "не пойдет убивать братьев".

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Похожий инцидент в Приднестровье

В Тирасполе, что в непризнанном Приднестровье, 13 мая произошел похожий инцидент. Неизвестные пытались поджечь военкомат и бросили в него 2 бутылки с зажигательной смесью. Одна из них отлетела от удара на тротуар, а другая – застряла в оконной решетке. Незначительное возгорание погасила охрана. Известно, что разрушений не произошло.

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