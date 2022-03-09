Более того – он еще и раскрасил ворота учреждения в цвета флага Украины. И надпись добавил, чтобы ни у кого не было сомнения, к чему это все: "Я не пойду убивать братьев". О своем поступке мужчина рассказал анонимно в сети.

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Всё произошло в Луховицах. Это городок между Москвой и Рязанью.

Неизвестный мститель раскрасил ворота местного военкомата в цвета украинского флага.

После чего перелез через забор и забросил в окна постройки коктейли Молотова.

Горело ярко – о чем свидетельствует видео от самого поджигателя.

Для чего он это сделал?

Чтобы уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут отправить на войну в Украину.

И потому, что не хочет, чтобы преступные приказы Владимира Путина выполняли его одноклассники и друзья.

Мужчина также призвал людей совершать такие же радикальные действия, потому что уличные протесты не дают желаемого результата.

Считаю, что это нужно распространить. Украинцы будут знать, что в России за них бьются, что не все боятся и не всем безразлично,

– сказал мятежник.

А вот подобные акции могут еще больше сломать дух российской армии, которая убивает мирных украинцев и бомбит их города.

Как все было – смотрите видео:

Полностью поддерживаем. Чтобы они все сгорели!