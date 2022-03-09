Ба більше – він ще й розфарбував ворота установи у кольори прапора України. І напис додав, щоб ні у кого не було сумніву, до чого це все: "Я не піду вбивати братів". Про свій вчинок чоловік розповів анонімно у мережі.

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Гарячі новини з Росії: під Москвою спалили військомат

Усе сталося у Луховицях. Це містечко між Москвою та Рязанню.

Невідомий месник розфарбував ворота місцевого військомату у кольори українського прапора.

Після чого переліз через паркан і закинув у вікна будівлі коктейлі Молотова.

Горіло яскраво – про що свідчить відео від самого палія.

Навіщо він це зробив?

Щоб знищити архів з особистими даними резервістів-призовників, яких можуть відправити на війну в Україну.

І тому що не хоче, щоб злочинні накази Володимира Путіна виконували його однокласники та друзі.

Чоловік також закликав людей вчиняти такі ж радикальні дії, бо вуличні протести не дають бажаного результату.

Вважаю, що це треба поширити. Українці знатимуть, що в Росії за них б'ються, що не всі бояться і не всім байдуже,

– сказав бунтівник.

А от подібні акції можуть ще дужче зламати дух російської армії, яка вбиває мирних українців і бомбардує їхні міста.

Як усе було – дивіться відео:

Цілком підтримуємо. Щоб вони всі згоріли!

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