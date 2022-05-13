Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он предположил, что это отличились украинские военные.
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Так появилась информация, что оккупанты во временно оккупированном райцентре Пологи долгое время создавали базу для хранения своих боеприпасов, горючего и техники. Однако там произошло что-то "непонятное", как добавил журналист.
Возможно, снова неудачно покурили. Местные заметили мощнейший пожар на складе с российскими боеприпасами. Однако эта информация пока неофициальна,
– отметил корреспондент.
Местные говорят, что пожар мог произойти не в больнице, а на предприятии, принадлежащем московским владельцам.
В Пологах оккупанты обустроили склад боеприпасов
- Как еще 1 мая сообщали в украинской военной разведке, в помещении Пологовской районной больницы обустроили склад боеприпасов.
- Медицинскому персоналу больницы запрещают оказывать медицинские услуги местным жителям.
- Также там сообщали, что на временно оккупированных территориях нашей страны россияне вывозят медоборудование из больниц и выгоняют больных туберкулезом из диспансеров.
Какая ситуация в Запорожье в целом
К сожалению, российские оккупанты начали чаще стрелять по городу Запорожье крылатыми ракетами. Однако, к счастью, они все чаще теряют свою меткость.
В частности, вчера, 12 мая, в Запорожье раздался мощный взрыв. Его слышали почти все жители города. Сначала было непонятно, куда попала ракета. Однако потом выяснилось, что оккупанты попали в заповедную часть острова Хортица, покрытую лесом. Пожар удалось потушить. Пострадавших людей и объектов инфраструктуры или жертв нет.
Также вчера, в 23.00, после объявления воздушной тревоги выяснилось, что в Запорожье также прилетела еще одна ракета. Однако взрыва в городе не было. Вероятно, прилет был где-то в окрестностях. Детали еще выясняют.