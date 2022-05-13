Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он предположил, что это отличились украинские военные.

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Так появилась информация, что оккупанты во временно оккупированном райцентре Пологи долгое время создавали базу для хранения своих боеприпасов, горючего и техники. Однако там произошло что-то "непонятное", как добавил журналист.

Возможно, снова неудачно покурили. Местные заметили мощнейший пожар на складе с российскими боеприпасами. Однако эта информация пока неофициальна,

– отметил корреспондент.

Местные говорят, что пожар мог произойти не в больнице, а на предприятии, принадлежащем московским владельцам.

В Пологах оккупанты обустроили склад боеприпасов

Как еще 1 мая сообщали в украинской военной разведке, в помещении Пологовской районной больницы обустроили склад боеприпасов.

Медицинскому персоналу больницы запрещают оказывать медицинские услуги местным жителям.

Также там сообщали, что на временно оккупированных территориях нашей страны россияне вывозят медоборудование из больниц и выгоняют больных туберкулезом из диспансеров.

Какая ситуация в Запорожье в целом

К сожалению, российские оккупанты начали чаще стрелять по городу Запорожье крылатыми ракетами. Однако, к счастью, они все чаще теряют свою меткость.

В частности, вчера, 12 мая, в Запорожье раздался мощный взрыв. Его слышали почти все жители города. Сначала было непонятно, куда попала ракета. Однако потом выяснилось, что оккупанты попали в заповедную часть острова Хортица, покрытую лесом. Пожар удалось потушить. Пострадавших людей и объектов инфраструктуры или жертв нет.

Также вчера, в 23.00, после объявления воздушной тревоги выяснилось, что в Запорожье также прилетела еще одна ракета. Однако взрыва в городе не было. Вероятно, прилет был где-то в окрестностях. Детали еще выясняют.