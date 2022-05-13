За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, збільшення відсоткової кількості терміновиків та тільки-но призваних до армії підлітків з кожним днем все більше демотивує досвідчених контрактників. Однак найкраще відбиває бажання воювати у росіян саме робота української артилерії та авіації.

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Російські загарбники, що беруть участь у спробах просуватися вперед на Донеччині та Луганщині, постійно зіштовхуються неймовірним опором захисників України. Через це окупанти можуть лише розносити міста та позиції ЗСУ з повітря, чому й завдячують якимось мікроуспіхам на тактичному рівні.

Не справляються навіть розстрільні загони кадирівців

Як стверджують в українських спецслужбах, у багатьох розбитих підрозділах армії Росії превалює думка про тотальний ідіотизм вищого військово-політичного командування.

Навіть найбільш одурманені російською пропагандою військові зрозуміли, що Україна не збиралася нікуди нападати. Так само з окопів вже почали бачити наближення кінця всієї кампанії Путіна.

З кожним знищеним з ПТРК танком, авіаційним обстрілом, накриттям техніки артилерією чи бомбардуванням з безпілотника росіяни все більше хочуть жити та відчувають, що повернутися додому їм не судилося.

Через подібну ситуацію на фронтах російські нелюди дедалі частіше завдають собі каліцтва, аби їх повернули додому, ламають техніку, щоб не їхати на прорив, а також відмовлятися від участі у бойових діях.

З урахуванням того, що Росія юридично не перебуває у стані війни, за відмову брати участь у бойових діях притягнути до кримінальної відповідальності військових ніхто не може. Розстрільні загони кадирівців, що мають душити бунти серед військових, виявляються взагалі марними, якщо кількість тих, хто відмовляється, перевищує кілька десятків.

Фактично єдиний варіант покарання російських військових, яким можуть користуватися у міноборони – дезертирство. Але для цього путінським ординцям треба не просто не йти у бій, а тікати з місць дислокації власних підрозділів.

Хочуть показово засудити, але дезертири лише радіють

Достатньо показовий випадок стався всередині квітня на Донбасі. Орки, які дуже не хотіли вмирати та воювати, вирішили втекти додому цілим взводом.

Дізнавшись, що їх поженуть у бій для прориву позицій ЗСУ, 295 осіб з Ненецького автономного округу, разом із власною зброєю покинули місця дислокації бригади. Окупанти відправилися на кордон Росії з Луганщиною, де ледве не влаштували стрілянину з ФСБшниками, після чого кілька тижнів діставалися до російської глибинки на Заполяр'ї.

Втім, довго насолодитися перебуванням у спокійній обстановці домашніх бараків путінські військові не могли. До них досить швидко прийшли представники прокуратури. Нелюдів затримали та відправили до слідчих ізоляторів. Згідно з російським кримінальним кодексом, ординцям загрожує до 10 років за ґратами, адже вони діяли у складі організованої групи, а також тікали з автоматами.

Відтепер дезертирів будуть показово судити – аби інші росіяни боялися отримати подібне покарання. Але ж жоден із втікачів через подібну перспективу зовсім не засмутився, адже краще відсидіти 10 років, аніж померти. Та й навіть у найгіршій в'язниці умови не дуже відрізняються від тих, в яких вони жили на Заполяр'ї.