Так зване МВС невизнаної республіки повідомило, що 13 травня з різницею майже 30 хвилин невідомі намагалися підпалити 2 об'єкти.

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Що трапилось:

Повідомляється, що приблизно о 4:15 ранку біля нафтобази одного з підприємств зупинився автомобіль, з якого вийшов невідомий чоловік, кинув запальну суміш у бік об'єкта та втік. Внаслідок цього спалахнула трава, але її швидко загасили.

Приблизно через пів години у будівлю Республіканського військкомату кинули дві пляшки із запалювальною сумішшю. Одна від удару відлетіла на тротуар, друга застрягла у ґратах вікна. Займання ліквідувала охорона.

Фото з соціальних мереж невизнаного ПМР:

На обох об'єктах ніхто не постраждав, руйнувань також немає. На місцях подій працюють місцеві слідчо-оперативні групи. На експертизу направлять уламки скляних пляшок із залишками запальної суміші.

У невизнаному Придністров’ї оголосили план "перехоплення"

Місцеві органи заявили, що іномарка пересувалася на іноземних номерах. На яких саме, не повідомляється. У так званій "ПМР" оголосили план "Перехоплення". Нині намагаються встановити місцеперебування автомобіля.

Ситуація у невизнаній республіці: що відомо

У так званій "ПМР" постійно поширюють провокативні заяви з метою дискредитувати Україну. Востаннє це відбулось 6 травня – нібито тоді зі сторони України у бік Придністров'я лунали постріли.

Тим часом Росія перегруповує свій контингент у невизнаній республіці та поповнює йому запаси.

У Генштабі ЗСУ вважають, що можливо у такий спосіб росіяни шукають варіанти, як розосередити українські сили від Східної операційної зони.

На початку травня російські офіцери почали вивозити з невизнаного Придністров'я свої родини.

У РНБО та Генштабі з'являється багато повідомлень про те, що Кремль хоче зробити сухопутний коридор до Придністров'я. Але зокрема секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що ці мрії – нереальні.

11 травня Генштаб повідомив, що ситуація на Бессарабському напрямку викликає занепокоєння. У невизнаному Придністров'ї російські війська перевели у стан повної бойової готовності. Американська розвідка вважає, що Путін хоче почати війну і в Молдові, тому що не досяг бажаних успіхів в Україні. Президентка Молдови Майя Санду переконана, що безпеці її країни нічого не загрожує. Але Кишинів пильно стежитиме за перебігом подій, щоб уникнути ескалації.

У Міністерстві внутрішніх справ оцінюють можливість нападу з боку Придністров'я малоймовірною. Але Одещина розпочала нарощувати Сили територіальної оборони, а на кордонах з невизнаною республікою посилюють фортифікаційні та оборонні споруди.

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