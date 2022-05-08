Мовляв, окупаційні війська зараз зайняті іншим, а ситуація є абсолютно протилежною. Таку думку 24 каналу висловив Віктор Андрусів – радник міністра внутрішніх справ.

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Чим зараз зайняті війська Росії у Придністров'ї

Росіяни вже давно почали створювати велику напругу у невизнаній республіці та максимально нагнітати ситуацію. Однак поки російські війська на окупованій частині Молдови не думають про спроби відкрити одеський напрямок, вважає радник МВС.

Ситуація є абсолютно протилежною. Рашисти готуються до оборони Придністров'я,

– заявив Андрусів.

Він пояснив, що окупанти повністю перекривають дороги та будують блокпости, тому що бояться, що це Україна нападе на Придністров'я і захопить склади озброєння, які є одними з найбільших взагалі в Європі.

Також російські загарбники побоюються те, що українці візьмуть у полон їхні війська, які насправді є дуже нечисленними.

"Вони ведуть абсолютно оборонні дії й навіть (ракетні – 24 канал) атаки на Одесу – це спроба, на їхню хвору думку, знищити західне озброєння, яке там стоїть, а воно там насправді не стоїть", – зазначив радник МВС.

В України є сили провести операцію у квазіреспубліці, – Андрусів

Андрусів наголосив на тому, що росіяни не хочуть дати можливість вторгнутись Україні у Придністров'я та захопити квазіреспубліку.

"Те, що відбувається в Одеському регіоні – це спроба не дати нам привести дії щодо Придністров'я, тому що це може перетворити його на те саме, що вони зробили нам із Маріуполем", – відзначив він.

Проте радник МВС заперечив те, що Україна має подібні наміри, адже цього неможливо робити без дозволу уряду Молдови.

Якщо Молдова дасть нам дозвіл, то в нас є сили провести таку операцію. Дуже швидко розв'язати питання нашого обмінного фонду і великої кількості снарядів для нашої зброї,

– повідомив Андрусів.

Ситуація у Придністров'ї: останні новини

У Придністров'ї продовжують залякувати людей. Там почали поширювати фейки про постріли, які нібито хтось чув із боку України.

Окрім створення напруги на окупованій території Молдови, є й значно гірші сигнали про небезпеку. Як, на приклад, введення в повну бойову готовність військ.

В українській розвідці також повідомляли, що Росія готує ракетний удар по Придністров'ю, аби звинуватити в цьому Україну.

Проте наразі загроза ймовірного наступу російських військ з Придністров'я фактично відсутня. Федір Веніславський вважає, що розвідка постійно ділиться даними про ймовірні небезпеки.

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