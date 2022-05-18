Именно поэтому в России уже далеко не впервые пытаются поджечь военкомат. На этот раз в ночь на 18 мая коктейлями Молотова забросали здание Щелковского военного комиссариата, которое находится в Подмосковье, передает "Медуза".

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Сообщается, что в военкомат в Московской области в эту ночь бросили два коктейля Молотова.

Пострадали архивы с документами

В результате поджога пострадали два кабинета здания, а также архив комиссариата. На месте происшествия трудятся пожарные, полиция и сотрудники Следственного комитета России. В частности, полиция ищет человека, который совершил атаку коктейлями.

Последствия поджога военкомата: видео

Предыдущие поджоги военкоматов

В России в последнее время военные комиссариаты часто горят. В ночь на 15 мая неизвестные пытались поджечь помещение военкомата в одном из регионов России. Российские СМИ сообщали о том, что за последние двое суток это уже третья попытка сжечь помещение, где российская армия набирает молодое "пушечное мясо". Попытки поджогов военкоматов были зафиксированы в Волгограде, а также в Ростовской и Рязанской областях. Всего по состоянию на 15 мая известно про 11 попыток в последнее время.

Ранее в ночь на 13 мая в Омске неизвестные также забросали военкомат коктейлями Молотова. В здании по улице Пушкина выбиты окна и заметны следы от огня. Местные жители рассказывали, что возле военкомата слышен сильный запах газа, в то же время местные силовики отказались комментировать этот инцидент российским журналистам.

9 мая коктейлями Молотова забросали военкомат в Череповце Волгоградской области. Двое парней бросили горючую смесь в окно. Поэтому загорелся первый этаж здания.

5 мая в Нижневартовске военкомат вспыхнул через секунду. Двое неизвестных запустили в здание 7 бутылок с коктейлями Молотова, еще одну не использовали, оставив его у здания. Известно, что пламя охватило один из кабинетов и часть коридора. Мужчины, подожгли военкомат, снимали это действо на видео. Известно, что их стали искать российские силовики.

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