Кажется, россияне стали ценить свою жизнь больше, чем те идеи, которые им насаждают пропагандисты. Найти желающих ехать на спецоперацию в Украину стало практически невозможно.

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"Самовозгорание" военкоматов в России

Принудительная мобилизация в России не только не дала желаемого результата, но даже встретилась с сопротивлением. В разных регионах России началось странное возгорание мест набора новой живой силы для войны против Украины.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк не упустил шанса "потроллить" потуги российских оккупантов относительно попыток пополнения своих безумных потерь.

Рязань, Нижневартовск, Мордовия, Ивановская область – в последнее время в России массово самовозгораются военкоматы. Горят от стыда? Все еще идет по плану или нам помочь это ускорить?

– написал он в своем твиттере.

Война российских оккупантов против Украины: коротко о важных новостях

Героическая оборона Мариуполя, несмотря на постоянные бомбардировки и превосходство врага в силе, продолжается. Ситуация крайне тяжелая, защитники города остались почти без еды, раненые не могут получить должной помощи. Бойцы теряют надежду на дипломатическое решение вопроса об их спасении и готовятся к последнему бою. Также Святослав "Калина" Паламар сообщил о том, что на территории "Азовстали" погибло 15 женщин.

Нашим героям удалось остановить атаки российских оккупантов на Востоке. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, у врага нет возможности продвигаться дальше. Кроме того, контрнаступление на севере Харьковщины идет очень успешно – врага удалось отогнать почти до границы, бои с рашистами продолжаются.

Очень сложная ситуация в Луганской области, под контролем Украины осталось только 3 населенных пункта и близлежащие к ним села. По приблизительному подсчету, это примерно 10% общей территории области. Активные боевые действия продолжаются, наши защитники дают отпор оккупантам.

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