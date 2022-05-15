Историю похищения своего отца, Игоря Артеменко, рассказала 24 каналу Анастасия. Раньше мужчина работал в Министерстве внутренних дел Украины, однако уже много лет находился на пенсии.

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Оккупанты ворвались в дом и похитили мужчину

Анастасия рассказала, что утром 21 апреля в квартиру ворвались оккупанты. Они были вооружены. Они все обыскали, изъяли документы и телефоны мужчины.

В квартире тогда еще была родная сестра Игоря. Ее телефоны тоже забрали. Кроме того, захватчики пригрозили женщине, чтобы не вмешивалась. После этого отца Анастасии забрали и увезли в неизвестном направлении.



Игорь Артеменко, которого похитили оккупанты

Родным угрожали

По словам женщины, родные ходили в комендатуру и в то место, где была полиция. Однако никакой информации, где находится мужчина, не сказали.

Только угрожали, чтобы не ходили и не мозолили глаза,

– рассказала Анастасия.

Затем отца увидели в пропагандистских сюжетах

Через 3 недели после похищения Игоря, 13 мая, родные увидели видео с ним и еще несколькими мужчинами. Пропагандисты создали очередной фейковый сюжет, где назвали жителей Мелитополя, вместе с отцом Анастасии, "корректировщиками огня".

Кого взяли в плен оккупанты:

Сергей Бутнар – сотрудник ГСЧС,

Борис Клещев – начальник 10-й пожарной части ГСЧС,

Олег Зубов – адвокат (бывший начальник следственного отдела полиции),

Глеб Зубов – адвокат (сын Олега Зубова),

Игорь Артеменко – начальник службы безопасности Мелитопольского элеватора,

Виталий Гвозденко.

Россияне сделали с этими жителями города так называемое "интервью", которое крутят во всех кремлевских СМИ. Каждый из мужчин по очереди "признается" в том, что якобы передавал данные о передвижении военной техники России, координировал ракеты на предприятиях Мелитополя, где базировалась техника армии России, передавал схемы распоряжения войск России и размещения ПВО.



Кадр из сюжета пропагандистов / Скриншот с видео

Мелитопольцы говорили под пытками

На видео оккупантов сразу видно, что мужчины выглядят измученными и похудевшими. Анастасия отметила, что из неофициальных источников ей сообщили: ее отца и других мужчин заставили все сказать под пытками.

Кстати, в традиционной манере пропагандисты сделали из мужчин "нацистов". Показали, что якобы в квартире одного из них нашли нацистские награды. Никаких подтверждений или доказательств, конечно, не предоставили. Даже награды изображены крупным планом, то есть без привязки к местности. Более того, оккупанты заявили, что намерены "судить" мужчин.

Анастасия подытожила, что ее родные подавали данные отца во все реестры пленных, обращались к уполномоченному по правам человека в ОВА. Однако пока никаких сдвигов нет. Женщина сейчас живет за границей, поэтому в безопасности. Однако переживает за близких, которые, к сожалению, пока находятся в оккупации.

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