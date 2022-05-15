Історію викрадення свого батька, Ігоря Артеменка, розповіла 24 каналу Анастасія. Раніше чоловік працював в Міністерстві внутрішніх справ України, однак вже багато років перебував на пенсії.

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Окупанти ввірвались в дім та викрали чоловіка

Анастасія розповіла, що зранку 21 квітня до квартири ввірвалися окупанти. Вони були озброєні. Вони все обшукали, вилучили документи та телефони чоловіка.

У квартирі тоді ще була рідна сестра Ігоря. Її телефони теж забрали. Крім того, загарбники пригрозили жінці, аби не втручалась. Після цього батька Анастасії забрали та вивезли в невідомому напрямку.



Ігор Артеменко, якого викрали окупанти

Рідним погрожували

За словами жінки, рідні ходили до комендатури та до місця, де була поліція. Однак ніякої інформації, де перебуває чоловік, не сказали.

Тільки погрожували, щоб не ходили та не мозолили очі,

– розповіла Анастасія.

Потім батька побачили у пропагандистських сюжетах

Через 3 тижні після викрадення Ігоря, 13 травня, рідні побачили відео з ним та ще декількома чоловіками. Пропагандисти створили черговий фейковий сюжет, де назвали жителів Мелітополя, разом із батьком Анастасії, "коригувальниками вогню".

Кого взяли в полон окупанти:

Сергій Бутнар – співробітник ДСНС,

Борис Кліщов – начальник 10-ї пожежної частини ДСНС,

Олег Зубов – адвокат (колишній начальник слідчого відділу поліції),

Гліб Зубов – адвокат (син Олега Зубова),

Ігор Артеменко – начальник служби безпеки Мелітопольського елеватора,

Віталій Гвозденко.

Росіяни зробили з цими жителями міста так зване "інтерв'ю", яке крутять у всіх кремлівських ЗМІ. Кожен з чоловіків черзі "зізнається" в тому, що нібито передавав дані про пересування військової техніки Росії, координував ракети на підприємства Мелітополя, де базувалася техніка армії Росії, передавав схеми розпорядження військ Росії і розміщення ППО.



Кадр із сюжету пропагандистів / Скриншот з відео

Мелітопольці говорили під катуваннями

На відео окупантів одразу видно, що чоловіки виглядають змученими та схудлими. Анастасія зазначила, з неофіційних джерел їй повідомили: її батька та інших чоловіків змусили все сказати під катуваннями.

До слова, у традиційній манері пропагандисти зробили з чоловіків "нацистів". Показали, мовляв, у квартирі одного з них знайшли нацистські нагороди. Ніяких підтверджень чи доказів, звісно, не надали. Навіть нагороди зображені крупним планом, тобто без прив'язки до місцевості. Ба більше, окупанти заявили, що мають намір "судити" чоловіків.

Анастасія підсумувала, що її рідні подавали дані батька у всі реєстри полонених, зверталися до уповноваженого з прав людини в ОВА. Однак наразі ніяких зрушень немає. Жінка наразі живе за кордоном, тож у безпеці. Однак переживає за близьких, які, на жаль, поки перебувають в окупації.

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