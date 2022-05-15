Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в совместном телемарафоне, сообщает 24 канал.
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По ее словам, несмотря на то, что обстрелы продолжаются по всей территории Донецкой и Луганской областей, враг сейчас несет потери как личного состава, так и техники. Это не дает ему продвигаться дальше.
Более того, у нас есть и успешные операции. Не обо всех мы можем говорить публично, но у нас хорошо обстоят дела по Харьковской области,
– сообщила Анна Маляр.
Она также отметила, что врагу не удается установить свою власть и провести так называемые референдумы на временно оккупированных территориях. "Нужно понимать, что это тоже следствие и результат действий государства, о котором нельзя говорить публично во время войны", – рассказала Маляр.
Несмотря на это, она акцентировала, что война продолжается, но врагу пока не удается реализовать его цели.
Война России против Украины: последние новости
- В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты в войне с Украиной несут очень большие потери живой силы и боевой техники. Согласно данным, некоторые российские подразделения разбиты почти полностью, их комплектация уже составляет менее 20%.
- В Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины показали видео, как украинские защитники уничтожили позиции врага. Украинскую атаку не пережили ни авто оккупантов, ни их артиллерийские системы.
- Российские оккупанты после перегруппировки сил определяли Харьковское направление как одно из приоритетных для наступления. Отважным воинам ВСУ удалось не только остановить продвижение врага, но и перейти в контрнаступление.
- На берлинской пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО оценили Россию в войне против Украины. Агрессору не удается захватить территорию и подорвать единство Североатлантического альянса.
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