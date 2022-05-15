В Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины показали видео, как украинские защитники уничтожили позиции врага. Украинскую атаку не пережили ни авто оккупантов, ни их артиллерийские системы.

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Ювелирную работу по уничтожению вражеской техники провели артиллерийские подразделения десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВСУ.

По данным ДШВ, подразделение оккупантов собиралось нанести артиллерийские удары по мирным населенным пунктам – и украинцы вовремя остановили атаку, уничтожив вражескую технику и боеприпасы.

Военные Вооруженных Сил Украины точно уничтожили позицию российских оккупантов: смотрите видео

РСЗО оккупантов пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам нашей страны. Однако Защитники Украины пресекли их планы,

– написали в Командовании.

Прицельная атака украинских защитников застала россиян врасплох – техника и боезапас оккупантов была ювелирно уничтожены.

В результате мощной атаки украинских бойцов российские оккупанты потеряли:

2 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град";

1 РСЗО БМ-27 "Ураган";

1 единицу радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М";

Более 5 единиц транспортной автомобильной техники;

Место хранения боеприпасов оккупантов.

Россияне продолжают нести потери в Украине

За 81 день войны российские оккупанты понесли колоссальные потери как личного состава, так и единиц боевой техники. Оккупанты не могут продвигаться дальше, столкнувшись с яростным сопротивлением украинцев и теряют все больше людей с каждым днем.

По состоянию на 15 мая, российские оккупанты уже потеряли:

27 400 человек;

1 220 танков;

2 958 боевых бронированных машин;

555 артиллерийских систем.

195 реактивных систем залпового огня;

89 средств противовоздушной обороны;

200 самолетов;

164 вертолета;

416 беспилотных аппаратов оперативно-тактического уровня;

95 крылатых ракет;

13 кораблей и катеров;

2087 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

42 единицы специальной техники.

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Кураховском направлениях – там украинские защитники заставили оккупантов страдать больше всего.

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