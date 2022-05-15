У Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показали відео, як українські захисники прицільно знищили позиції ворога. Українську атаку не пережили ні авто окупантів, ні їхні артилерійські системи.

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Ювелірну роботу по знищенню ворожої техніки провели артилерійські підрозділи десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ.

За даними ДШВ, підрозділ окупантів збирався завдати артилерійські удари по мирних населених пунктах – та українці вчасно спинили атаку, знищивши ворожу техніку та боєприпаси.

Військові Збройних Сил України точно знищили позицію російських окупантів: дивіться відео

РСЗВ окупантів намагалися завдати вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни. Однак Захисники України присікли їх плани,

– написали в Командуванні.

Прицільна атака українських захисників застала росіян зненацька – техніку та боєзапас окупантів було ювелірно знищено.

Внаслідок потужної атаки українських бійців російські окупанти втратили:

2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”;

1 РСЗВ БМ-27 “Ураган”;

1 одиницю радіолокаційного комплексу розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1Л260 “Зоопарк-1М”;

Понад 5 одиниць транспортної автомобільної техніки;

Місце зберігання боєприпасів окупантів.

Росіяни продовжують зазнавати втрат в Україні

За 81 день війни російські окупанти зазнали колосальних втрат як особового складу, так і одиниць бойової техніки. Окупанти не можуть просуватися далі, зіткнувшись з шаленим опором українців та втрачають вже більше людей з кожним днем.

Станом на 15 травня, російські окупанти вже втратили:

27400 осіб;

1220 танків;

2958 бойових броньованих машин;

555 артилерійських систем.

195 реактивних систем залпового вогню;

89 засобів протиповітряної оборони;

200 літаків;

164 гелікоптери;

416 безпілотних апаратів оперативно-тактичного рівня;

95 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2087 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

42 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському та Курахівському напрямках – там українські захисники змусили окупантів страждати найбільше.

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