Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у спільному телемарафоні, повідомляє 24 канал.

Важливо На російських полігонах біля кордону з Україною готують до війни близько 2,5 тисяч резервістів

За її словами, попри те, що обстріли тривають по всій території Донецької та Луганської областей, ворог зараз має втрати, як особового складу, так і техніки. Це не дає йому просуватися далі.

Більше того у нас є й успішні операції. Не про всі ми можемо говорити публічно, але у нас гарно ідуть справи по Харківській області,

– повідомила Ганна Маляр.

Вона також зазначила, що ворогу не вдається встановити свою владу та провести так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях. "Потрібно розуміти, що це теж наслідок й результат дій держави про який не можна говорити публічно під час війни", – розповіла Маляр.

Попри це вона акцентувала, що війна триває й далі, але ворогу поки не вдається реалізувати його цілі.

Війна Росії проти України: останні новини

У Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти у війні з Україною зазнають дуже великих втрат живої сили та бойової техніки. Згідно з даними, деякі російські підрозділи розбиті майже повністю, їх комплектація вже складає менше за 20%.

У Командуванні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України показали відео, як українські захисники прицільно знищили позиції ворога. Українську атаку не пережили ні авто окупантів, ні їхні артилерійські системи.

Російські окупанти після перегрупування сил визначали Харківський напрямок як один із пріоритетних для наступу. Відважним воїнам ЗСУ вдалося не лише зупинити просування ворога, а й перейти у контрнаступ.

На берлінській пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО оцінили Росію у війні проти України. Агресору не вдається загарбати території та підірвати єдність Північноатлантичного альянсу.

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