Про це 24 каналу повідомив правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень Павло Лисянський. Він зазначив, що протести жінок та матерів на окупованих Росією територіях були й швидше.

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Відмовляються давати дітей до вишів

За його словами, протести досі продовжуються, однак залишаються нечисленними. Водночас на окупованих територіях є й інші проблеми, які впливають на мобілізацію.

Зокрема, як пояснив Лисянський, ніхто не хоче вступати в так звані виші квазіреспублік. Матері з окупованих Росією українських територій бояться, що їхніх дітей мобілізують на війну, де вони загинуть.

Матері в ОРДЛО відмовляються віддавати дітей до вишів, аби тих не відправили на війну. Тому зараз у так званих квазіреспубліках послабили мобілізацію,

– зазначив правозахисник.

Він пояснив, що через відмову людей з окупованих територій вступати до навчальних закладів, окупанти були змушені йти на поступки. Зокрема вони пообіцяли, що не мобілізовуватимуть студентів.

Чому бояться воювати

Лисянський також зазначив, що люди з окупованих територій не відмовляються воювати проти України. За його словами, жителі окупованої Донецької області не хочуть помирати за сусідню квазіреспубліку – тобто окуповану росіянами Луганщину.

Як наголосив правозахисник, в "луганських" і "донецьких" окупантів давно є конфлікти. Ще з 2014 року вони розділились на групи впливу, а зараз їх неодноразово намагалися об'єднати.

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Він зазначив, що фактично окуповані області вже об'єднані – їхній політичний та економічний центр розташований у Донецьку. Однак це не стосується військового сектору.

Лисянський пояснив, що на окупованих територіях Луганської та Донецької областей різні куратори військових угрупувань. Ймовірно, через ці конфлікти вони й не хочуть воювати один за одного.

Лише відмовка

"Утім, на мою думку, це лише відмовка, аби не померти на війні. Оскільки одна річ – усі ці 8 років носити якісь вигадані звання, а зовсім інша – йти в передовій лінії атаки, виступаючи живим щитом для російських кадрових офіцерів", – додав Лисянський.

Лисянський розповів про мобілізацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей: дивіться відео



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