Об этом 24 каналу сообщил правозащитник, директор Института стратегических исследований Павел Лисянский. Он отметил, что протесты женщин и матерей на оккупированных Россией территориях были и быстрее.

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Отказываются давать детей в вузы

По его словам, протесты до сих пор продолжаются, однако остаются немногочисленными. В то же время, на оккупированных территориях есть и другие проблемы, которые влияют на мобилизацию.

В частности, как объяснил Лисянский, никто не хочет вступать в так называемые вузы квазиреспублик. Матери из оккупированных Россией украинских территорий боятся, что их детей мобилизуют на войну, где они погибнут.

Матери в ОРДЛО отказываются отдавать детей в вузы, чтобы тех не отправили на войну. Поэтому сейчас в так называемых квазиреспубликах ослабили мобилизацию,

– отметил правозащитник.

Он объяснил, что из-за отказа людей с оккупированных территорий поступать в учебные заведения, кафиры были вынуждены идти на уступки. В частности, они пообещали, что не будут мобилизовать студентов.

Почему боятся воевать

Лисянский также отметил, что люди с оккупированных территорий не отказываются воевать против Украины. По его словам, жители оккупированной Донецкой области не хотят умирать за соседнюю квазиреспублику – то есть оккупированную россиянами Луганщину.

Как отметил правозащитник, у "луганских" и "донецких" кафиров давно есть конфликты. Еще с 2014 они разделились на группы влияния, а сейчас их неоднократно пытались объединить.

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Он отметил, что фактически оккупированные области уже объединены – их политический и экономический центр находится в Донецке. Однако это не касается военного сектора.

Лисянский пояснил, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей разные кураторы военных группировок. Вероятно, из-за этих конфликтов они и не хотят воевать друг за друга.

Только отговорка

"Впрочем, по моему мнению, это лишь отговорка, чтобы не умереть на войне. Поскольку одна вещь – все эти 8 лет носить какие-то вымышленные звания, а совсем другое – идти в передовой линии атаки, выступая живым щитом для российских кадровых офицеров", – добавил Лисянский.

Лисянский рассказал о мобилизации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей: смотрите видео



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