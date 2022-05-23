По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, когда Донбасс уже был оккупирован, возведенные террористические бандформирования начали пополнять за счет заключенных из оккупированных городов. Выпускали на свободу исключительно тех, кто не совершал тяжких преступлений, а также выражал желание убивать украинцев.

Смотрите также На оккупированных территориях Донбасса начали подготовку к мобилизации женщин и детей с 16 лет

Впрочем, антиукраинские взгляды в тюрьмах Донецкой области разделяло не очень много заключенных, поэтому на войну согласилось не очень много преступников. А вот из российских тюрем в 2014 году выпустили не менее 3 тысяч человек, которыми комплектовали "армии" сепаратистов.

Выпускают даже убийц

В 2014 году отряды, в которых находились заключенные, отправляли на самые горячие позиции, из-за чего почти все преступники были уничтожены. Позже Россия "навела порядок" в составах 1 и 2 армейских корпусов, внедрила "контрактную" службу и взяла бандформирование под собственный контроль.

И хотя ни о какой законности в ОРДЛО никогда не говорилось, в отряды боевиков Донбасса прекратили набирать тех, кто совершал тяжкие преступления, а о формулировке "смыть вину кровью" на несколько лет забыли.

Ситуация изменилась в феврале 2022 года, когда Россия полномасштабно ворвалась в Украину. Львиная доля сводных отрядов террористов потеряла свою боеспособность в результате тщетных попыток прорыва позиций Объединенных сил. Российские захватнические войска понесли огромные потери, из-за чего у Кремля возникла проблема с критическим недостатком личного состава.

В результате невозможности быстро привлечь достаточное количество обученных воинов, Москва решила забрасывать Украину пушечным мясом. Впрочем, даже с этим возникли проблемы – желающих участвовать в боевых действиях много не нашлось.

К тому же, в генштабе России не отказались от своей привычной тактики – пускать вперед "второсортные" стрелковые формирования для разоблачения позиций ВСУ, после чего обстреливать украинских защитников артиллерией.

Этот подход требует наличия огромного количества людей, чья жизнь для Путина ничего не стоит. Поэтому в квазиреспубликах усилили мобилизацию, а по всей России объявили о сборе добровольцев среди заключенных.

На войну отправляют даже убийц и насильников, лишь бы они выразили желание стать добровольцами.

За последнюю неделю в места дислокации подразделений так называемых "ДНР" и "ЛНР" оккупанты привезли более 2 тысяч заключенных. Все они согласились получить свободу в обмен на участие в боевых действиях. Согласно условиям досрочного выхода из тюрьмы, военные преступники пообещали заключенным отмену судимости. Отпущенные из тюрем должны выполнять приказы российских военных фактически за еду.

На Донбассе имитируют пожары, чтобы поймать скрывающихся от мобилизации

Кроме того, по данным украинских спецслужб, россияне существенно усилили давление на военкоматы ОРДЛО, чтобы в Донецкой и Луганской областях отлавливали больше мужчин, которые уклоняются от мобилизации. Согласно разнарядке, которую прислали сверху, на Донбассе должны дополнительно мобилизовать более 15 тысяч человек.

Чтобы военные не могли скрывать жителей Донбасса за взятки, к ним приставили надзирателей из ФСБ. Вместе с "полицейскими" и представителями военкоматов российские спецслужбы совершают поквартирные обходы по всем оккупированным городам.

Кое-где, чтобы наверняка поймать всех мужчин, изверги имитируют пожары в многоэтажках. Преступники бросают в подъезд дымовую шашку, после чего начинают громко кричать о возгорании и необходимости эвакуации. Выбегающих на улицу мужчин мгновенно задерживают и отправляют на фронт без права даже собрать вещи.