Как рассказал украинский журналист Денис Казанский, женщины просто вышли пообщаться с так называемыми представителями власти. Они потребовали, чтобы мужчин забрали из зоны боевых действий. Ведь их просто бросили как "пушечное мясо".

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Теперь женщинам грозит до 20 лет тюрьмы

Пророссийским боевикам из Луганска не понравилось такое требование местных жителей. Поэтому они оперативно сделали из них "агентов из Украины" и уже собираются сажать в тюрьму на 20 лет.

Боевики заставили женщин признавать в камере, что они якобы действуют по заданию СБУ. Впоследствии карманные пропагандисты сделали из этого целый репортаж, показанный в эфире одного из телеканалов на всю Россию.

"Русский мир" – это система вне какой-либо человечности. Она беспощадна даже по отношению к своим людям, – написал Денис Казанский.

Жители ОРДЛО недовольны массовой мобилизацией

Некоторые жители временно оккупированной с 2014 года Луганской и Донбасс доверились пророссийским боевикам, а теперь "пожинают плоды". Местные бандиты мобилизуют практически всех и бросают сразу в бой без подготовки. Шансов выжить в такой "мясорубке" – немного . Разве что сдаваться в плен в Вооруженные Силы Украины.

. Разве что сдаваться в плен в Вооруженные Силы Украины. Боевики формируют из мобилизованных легкие стрелковые группировки. Их бросают на штурм укрепленных позиций ВСУ. Убежать оттуда мужчины не могут – за ними всегда идут заградительные отряды с пулеметами.

Как сообщали источники 24 канала в украинской разведке, 23 мая жены мобилизованных в ОРДЛО перекрыли дорогу колонне автомобилей , где находились мужчины. Оккупанты утверждали, что везли их на отдых после боев. Однако мужчин просто должны были опрокинуть с одного направления на другое.

Точных данных, сколько мобилизованных из ОРДЛО уже погибло – нет. По данным сообществ в телеграмме, хотя это не может быть чрезвычайно точным источником, число погибших составляет не менее 5 тысяч местных жителей . Однако она может быть значительно больше.

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