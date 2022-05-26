Як розповів український журналіст Денис Казанський, жінки просто вийшли поспілкуватися з так званими представниками "влади". Вони вимагали, щоб чоловіків забрали із зони бойових дій. Адже їх просто кинули як "гарматне м’ясо".

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Тепер жінкам загрожує до 20 років тюрми

Проросійським бойовикам з Луганська не сподобалася така вимога місцевих мешканців. Тому вони оперативно зробили з них "агентів з України" і вже збираються садити в тюрму аж на 20 років.

Бойовики змусили жінок визнавати на камеру, що вони нібито діють за завданням СБУ. Згодом кишенькові пропагандисти зробили з цього цілий репортаж, який показали в ефірі одного з телеканалів на всю Росію.

"Русскій мір" – це система за межами якої-небудь людяності. Вона нещадна навіть щодо своїх людей, – написав Денис Казанський.

Мешканці ОРДЛО невдоволені масовою мобілізацією

Деякі мешканці тимчасово окупованої з 2014 року Луганщини та Донеччини довірилися проросійським бойовикам, а тепер "пожинають плоди". Місцеві бандити мобілізують практично всіх і кидають одразу в бій без підготовки. Шансів вижити в такій "м’ясорубці" – небагато . Хіба що здаватися в полон до Збройних Сил України.

. Хіба що здаватися в полон до Збройних Сил України. Бойовики формують з мобілізованих легкі стрілецькі угруповання. Їх кидають на штурм укріплених позицій ЗСУ. Втекти звідти чоловіки не можуть – за ними завжди йдуть загороджувальні загони з кулеметами.

Як повідомляли джерела 24 каналу в українській розвідці, 23 травня дружини мобілізованих в ОРДЛО перекрили дорогу колоні автівок, де перебували чоловіки. Окупанти стверджували, що везли їх на відпочинок після боїв. Однак чоловіків просто мали перекинути з одного напрямку на інший.

Точних даних, скільки мобілізованих з ОРДЛО вже загинуло – немає. За даними спільнот в телеграмі, хоч це не може бути надзвичайно точним джерелом, кількість загиблих становить щонайменше в 5 тисяч місцевих. Однак вона може бути значно більшою.

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