За даними джерел 24 каналу в розвідці, дружини примусово відправлених Росією на війну чоловіків вдень 23 травня перекрили дорогу колоні автівок, в яких перебували мобілізовані. Загарбники обіцяли, що ненавчені вояки зможуть перепочити після участі у бойових діях, але насправді мобілізованих збиралися просто перекинути з одного напрямку на інший.

Дивіться також Складають зброю і тікають додому: на Донеччині масово затримують "елітних" бойовиків

Черговий обман не сподобався ані невмотивованим підрозділам так званих "мобіків", ані їх рідним, які розуміють, що на цій війні їхні чоловіки обов'язково загинуть.

Відправлятимуть у бій, доки на Донбасі не закінчаться чоловіки

З моменту старту тотальної мобілізації та з початком бойових дій росіяни формували з цивільних жителів Донбасу стрілецькі угруповання.

Задачею підрозділів, особовий склад яких не проходив жодної підготовки та взагалі не мав бажання брати участі у бойових діях, були штурми укріплених позицій ЗСУ.

Загарбники змушують мобілізованих йти вперед попри вогонь захисників України, проходити через мінні поля для їх розмінування та погрожують розстрілом за невиконання наказу.

Аби цивільні, які завдяки Росії стали комбатантами, не могли відмовитися від участі у бойових діях, за ними завжди стоять загороджувальні загони з кулеметами.

Через те, що російське командування взагалі не зважає на величезні втрати серед мобілізованих та використовує їх виключно як гарматне м'ясо, шанси на виживання у чоловічого населення Донбасу дорівнюють нулю.

Крім того, росіяни не дають мобілізованим ані відпочинку, ані їжі. Коли потреби у використанні примусово відправлених на війну на певному напрямку вже немає, їх перевозять на іншу ділянку фронту.

Фактично росіяни відправлятимуть загони мобілізованих у бій до того моменту, доки на непідконтрольній Києву території Донбасу не закінчаться чоловіки.

Жінки готові до бунту

23 травня російське командування вирішило передислокувати мобілізованих з-під Маріуполя на інший напрямок, але самим чоловікам сказали, що дадуть змогу побачитися з рідними та відпочити. Цього, звісно, не сталося, адже росіяни фактично перекидали людей з бою у бій.

Рідні мобілізованих, яким набридлі постійні обмани з боку Пушілина та військового керівництва, вирішили рятувати своїх чоловіків та синів від вірної загибелі. Так, біля гіпермаркету "Ашан", який у квазіреспубліці перейменували на "Сігма", кілька десятків жінок перекрили рух колоні автівок з мобілізованими.

Фактично ця акція є першою на Донеччині, але точно не останньою, адже кожного дня через ставлення росіян мобілізовані гинуть сотнями. Родини "двохсотих" не отримують компенсацій та залишаються без засобів для існування. Єдиним шансом на життя як для чоловіків, так і для їх рідних є виключно бунт та примус росіян припинити мобілізацію та відпустити цивільних додому.

Дивіться відео, як у Донецьку жінки заважають відправленню чоловіків на війну: