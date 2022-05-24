По данным источников 24 канала в разведке, жены принудительно отправленных Россией на войну мужчин днем 23 мая перекрыли дорогу колонне автомобилей, в которых находились мобилизованные. Захватчики обещали, что необученные воины смогут отдохнуть после участия в боевых действиях, но на самом деле мобилизованных собирались просто перебросить с одного направления на другое.

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Очередной обман не понравился ни немотивированным подразделениям так называемых "мобиков", ни их родным, которые понимают, что на этой войне их мужчины обязательно погибнут.

Будут отправлять в бой, пока на Донбассе не закончатся мужчины

С момента старта тотальной мобилизации и с началом боевых действий россияне формировали из гражданских жителей Донбасса стрелковые группировки.

Задачей подразделений, личный состав которых не проходил никакой подготовки и вообще не желал участвовать в боевых действиях, были штурмы укрепленных позиций ВСУ.

Захватчики заставляют мобилизованных идти вперед, несмотря на огонь защитников Украины, проходить через минные поля для их разминирования и угрожают расстрелом за неисполнение приказа.

Чтобы гражданские, которые благодаря России стали комбатантами, не могли отказаться от участия в боевых действиях, за ними всегда стоят заградительные отряды с пулеметами.

Из-за того, что российское командование вообще не считается с огромными потерями среди мобилизованных и использует их исключительно как пушечное мясо, шансы на выживание у мужского населения Донбасса равны нулю.

Кроме того, россияне не дают мобилизованным ни отдыха, ни пищи. Когда потребности в использовании принудительно отправленных на войну на определенном направлении уже нет, их перевозят на другой участок фронта.

Фактически россияне будут отправлять отряды мобилизованных в бой до тех пор, пока на неподконтрольной Киеву территории Донбасса не закончатся мужчины.

Женщины готовы к бунту

23 мая российское командование решило передислоцировать мобилизованных из-под Мариуполя на другое направление, но самим мужчинам сказали, что позволят увидеться с родными и отдохнуть. Этого, конечно, не произошло, ведь россияне фактически перебрасывали людей с боя в бой.

Родные мобилизованных, которым надоели постоянные обманы со стороны Пушилина и военного руководства, решили избавить своих мужей и сыновей от верной гибели. Так, возле гипермаркета "Ашан", который в квазиреспублике переименовали в "Сигму", несколько десятков женщин перекрыли движение колонне автомобилей с мобилизованными.

Фактически эта акция является первой в Донецкой области, но точно не последней, ведь каждый день из-за отношения россиян мобилизованные погибают сотнями. Семьи "двухсотых" не получают компенсаций и остаются без средств к существованию. Единственным шансом на жизнь как для мужчин, так и для их родных является бунт и принуждение россиян прекратить мобилизацию и отпустить гражданских домой.

Смотрите видео, как в Донецке женщины мешают отправке мужчин на войну: