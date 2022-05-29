Після втрати крейсера "Москва" росіяни відвели свої кораблі якомога далі від українських берегів. Разом з тим ворог активно збільшує свої вогневі потужності на острові Зміїний, сподіваючись, що така підтримка допоможе його кораблям вціліти при наближенні до берега.

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Ремонт великих десантних кораблів

В окупованому росіянами Севастопоі на ремонтному заводі Чорноморського флоту Росії зараз перебуває три великі десантні кораблі. Один корабель без бортового номера пришвартований біля входу в Кілен-бухту. Ще один корабель без бортового номера всередині заводу, в бухті також стоїть корабель "Азов" (бортовий номер 151).

Повідомляється, що ці кораблі належать проєкту 775. Загалом в проєкті є 4 великі десантні кораблі: "Цезар Куніков" (бортовий номер 158), "Новочеркаськ" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151).

Також відомо про два великі десантні кораблі у Графській бухті.

Ми знаємо про те, що росіяни ремонтують кілька своїх десантних кораблів. Наші герої роблять все, щоб вони боялися підходити до українських берегів, а згодом й взагалі зникли з Чорного моря,

– повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Кораблі проєкту 775

Великі десантні кораблі проєкту 775 – це судна, які НАТО класифікує як клас "Ropucha". Ці кораблі 2-го рангу ближньої та дальньої морської зони призначені для висадки десанту на необладнаний берег. Окрім того, судна можуть перевозити війська та вантажі. Також ці кораблі можуть транспортувати різноманітну бойову техніку, мова може йти навіть про танки.

Ситуація у Чорному морі: коротко про останні новини

Україна вже отримала від партнерів протикорабельні ракети "Гарпун". Вони надійшли у такій кількості, що дозволяє потопити увесь Чорноморський флот Росії. Схоже на те, що висадку десанту росіяни відкладатимуть ще дуже довго.

Деякі одесити взагалі розслабилися і почали засмагати просто під табличками про мінну небезпеку. Їм нагадують – узбережжя заміноване, його відвідування – це ризик своїм життям.

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