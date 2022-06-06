Украинским ВМС удалось отбросить российских оккупантов от украинских берегов и сделать невозможным высадку вражеского десанта. Впрочем, акватория Черного моря продолжает находиться под контролем оккупантов.

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Российский флот блокирует украинские порты

Как сообщили в министерстве обороны, сейчас блокаду гражданского судоходства в Черном море осуществляют ориентировочно 30 российских кораблей и подлодок. С начала полномасштабной войны против Украины россияне произвели поражение 9 гражданских судов. Одно из них в результате нападения оккупантов затонуло, два мирных моряка погибли.

Напомним, российские оккупанты блокируют Черное море с целью изоляции зон боевых действий и делают невозможным экспорт украинского зерна, которого украли уже на несколько сотен тысяч тонн. В результате действий России в мире назревает очень серьезный продовольственный кризис.

В привычном для себя террористическом стиле россияне пробуют шантажировать весь цивилизованный мир. Якобы если санкции будут ослаблены, они разблокируют порты. На условия российских террористов никто не соглашается, поэтому ситуация остается без изменений.

Ситуация в Черном море: коротко о главном

Угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов из акватории Черного моря сохраняется. Несколько судов россиян, несущих крылатые ракеты, находятся в море и готовы нанести удар.

Вместе с тем, известно, что враг начал обстреливать наземные объекты противокорабельными ракетами, что может свидетельствовать о существенном сокращении запасов современного оружия.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты начали обстреливать Донецк из Макеевского направления. Враг хочет обвинить в своем преступлении ВСУ, это уже не первая подобная вражеская провокация.

В Северодонецке продолжаются горячие уличные бои, ВСУ держат свои позиции и не дают россиянам оккупировать город. Враг надеется на численное преимущество и просто забрасывает наших воинов "пушечным мясом", которое удалось мобилизовать на оккупированной части Донбасса.

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