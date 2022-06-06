Оккупанты 6 июня обстреливают Донецк

Источники 24 канала в разведке сообщают, что 6 июня вооруженные силы России снова обстреливают Донецк. Оккупанты стреляют по Донецку прямо из направления Макеевки.

Обстрел позиций ВСУ возле Бахмута и наступление в Святогорск: карта боевых действий по состоянию на 6 июня

Как отметили источники 24 канала в разведке, Россияне снова хотят обвинить Украину в обстреле мирного населения Донецка.

Россия уже прибегала к идентичной провокации

5 июня в Центре противодействия дезинформации при СНБО уже информировали , что Россия пытается переложить ответственность за свои циничные обстрелы на украинскую армию.

Вооруженные сиды России нанесли массированный удар по Донецку, однако очевидцы не повели себя на жалкую попытку провокации от захватчиков.

Дончане сообщили о том, что снаряды прилетают с территорий, которые контролируют российские кафиры. Местные жители высчитали, что "выпущенные по центру города 40 снарядов из "Града", о которых заявили российские кафиры, никак не могли прилететь с позиций ВСУ.

Какая ситуация в Донецкой области

По данным Генштаба ВСУ, в Донецкой области россияне совершают наступление на нескольких направлениях. В частности, враг наступает на Славянском и Лиманском направлениях.

Важно отметить, что захватчик ведет наступление при поддержке артиллерии. Сообщалось, что вооруженные силы России применили штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового.

Достойно внимания Воины ВСУ устроили для оккупантов в Марьинке взрывной сюрприз

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 6 июня сообщил , что россияне не вступают в боевое столкновение с украинскими защитниками. Он подчеркнул, что наши позиции ВСУ держат и будут держать в дальнейшем новое указание военного командования.

В течение 5 июня российские кафиры непрерывно били по Донетчине , обстреливая регион ракетами, "Градами" и артиллерией. Известно, что погибшие и пострадавшие среди мирного населения, но их количество неизвестно, ведь фиксировать данные в горячих точках крайне трудно.

В течение 5 июня Вооруженные Силы Украины отразили 7 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.

Кстати – в Луганской области ранили кадыровского подполковника: смотрите видео