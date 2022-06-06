Оккупанты 6 июня обстреливают Донецк
Источники 24 канала в разведке сообщают, что 6 июня вооруженные силы России снова обстреливают Донецк. Оккупанты стреляют по Донецку прямо из направления Макеевки.
Обстрел позиций ВСУ возле Бахмута и наступление в Святогорск: карта боевых действий по состоянию на 6 июня
Как отметили источники 24 канала в разведке, Россияне снова хотят обвинить Украину в обстреле мирного населения Донецка.
Россия уже прибегала к идентичной провокации
- 5 июня в Центре противодействия дезинформации при СНБО уже информировали , что Россия пытается переложить ответственность за свои циничные обстрелы на украинскую армию.
- Вооруженные сиды России нанесли массированный удар по Донецку, однако очевидцы не повели себя на жалкую попытку провокации от захватчиков.
- Дончане сообщили о том, что снаряды прилетают с территорий, которые контролируют российские кафиры. Местные жители высчитали, что "выпущенные по центру города 40 снарядов из "Града", о которых заявили российские кафиры, никак не могли прилететь с позиций ВСУ.
Какая ситуация в Донецкой области
По данным Генштаба ВСУ, в Донецкой области россияне совершают наступление на нескольких направлениях. В частности, враг наступает на Славянском и Лиманском направлениях.
Важно отметить, что захватчик ведет наступление при поддержке артиллерии. Сообщалось, что вооруженные силы России применили штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового.
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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 6 июня сообщил , что россияне не вступают в боевое столкновение с украинскими защитниками. Он подчеркнул, что наши позиции ВСУ держат и будут держать в дальнейшем новое указание военного командования.
В течение 5 июня российские кафиры непрерывно били по Донетчине , обстреливая регион ракетами, "Градами" и артиллерией. Известно, что погибшие и пострадавшие среди мирного населения, но их количество неизвестно, ведь фиксировать данные в горячих точках крайне трудно.
В течение 5 июня Вооруженные Силы Украины отразили 7 атак врага на Донецком и Луганском направлениях.