Всего за сутки зафиксировали 11 вражеских ударов. Известно, что есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Однако их количество неизвестно, ведь фиксировать данные в горячих точках крайне сложно. Об итогах за 5 июня в Донецкой области сообщили в Национальной полиции.

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Россияне били ракетами, РСЗО и артиллерией

За сутки оккупанты обстреляли 7 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Зафиксировано 11 ударов ракетами "воздух-земля", реактивными системами залпового огня "Град", артиллерией, танками,

– говорится в сообщении.

Последствия вражеских обстрелов в Донецкой области / Фото Нацполиции

Разрушения претерпели 26 гражданских объектов. Российские оккупанты обстреляли следующие населенные пункты: Авдеевка, Славянск, Дружковка, Краматорск, Часов Яр, Нью-Йорк, Хромово.

В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере 10 частных домов, многоэтажка, помещение скорой медицинской помощи, завод, сельскохозяйственное предприятие и техника, критическая инфраструктура.

Полиция работала на месте преступлений и фиксировала доказательства. Совместно с СБУ правоохранители завели уголовные дела по статье "нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает два вида наказания:

лишение свободы на срок от 8 до 12 лет;

заключение сроком от 10 до 15 лет или пожизненно.

Потенциал врага в Донецкой области не уменьшился

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко говорит, что ВСУ крепко держат оборону, насколько это возможно. Однако потенциал у врага не уменьшился, поэтому нельзя его недооценивать. Нетрезвая оценка может быть опасной.

Россияне применяют свою основную тактику – это тотальные обстрелы из тяжелой артиллерии, а затем они уже атакуют. По словам Кириленко, хуже всего – это, когда они уничтожают оборонные, фортификационные сооружения, чтобы захватить населенные пункты.

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