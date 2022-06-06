Окупанти 6 червня обстрілюють Донецьк

Джерела 24 каналу у розвідці повідомляють, що 6 червня збройні сили Росії знову обстрілюють Донецьк. Окупанти стріляють по Донецьку прямо з напрямку Макіївки.

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Як зазначили джерела 24 каналу у розвідці, Росіяни знову хочуть звинуватити Україну в обстрілі мирного населення Донецька.

Росія вже вдавалася до ідентичної провокації

5 червня у Центрі протидії дезінформації при РНБО вже інформували, що Росія намагається перекласти відповідальність за свої цинічні обстріли на українську армію.

Збройні сиди Росії завдали масованого удару по Донецьку, проте очевидці не повелися на жалюгідну спробу провокації від загарбників.

Донеччани повідомили про те, що снаряди прилітають із територій, які контролюють російські окупанти. Місцеві жителі вирахували, що "випущені по центру міста 40 снарядів з "Граду", про які заявили російські окупанти, аж ніяк не могли прилетіти з позицій ЗСУ.

Яка ситуація на Донеччині

За даними Генштабу ЗСУ, на Донеччині росіяни здійснюють наступ на декількох напрямках. Зокрема, ворог наступає на Слов'янському та Лиманському напрямках.

Важливо зазначити, що загарбник веде наступ за підтримки артилерії. Повідомлялося, що збройні сили Росії застосували штурмову та армійську авіацію для авіаударів неподалік Бахмута та Берестового.

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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко 6 червня повідомив, що росіяни не вступають у бойове зіткнення з українськими захисниками. Він наголосив, що наші позиції ЗСУ тримають і триматимуть далі до нової вказівки військового командування.

Протягом 5 червня російські окупанти безперервно гатили по Донеччині, обстрілюючи регіон ракетами, "Градами" та артилерією. Відомо, що є загиблі та постраждалі серед мирного населення, але їхня кількість не відома, адже фіксувати дані в гарячих точках вкрай важко.

Протягом 5 червня Збройні Сили України відбили 7 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках.

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