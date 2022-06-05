Російські окупанти свято переконані, що всі навколо такі ж недалекі, як вони, тому повірять їхнім провокаціям. Вони сподіваються звинуватити ЗСУ у своїх злочинах, але їм не вірять навіть місцеві мешканці, які на 8 рік війни "почали щось підозрювати".
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Викрита брехня про обстріли Донецька
Оскільки Україна знає про плани російських окупантів заздалегідь, то про обстріл Донецька з метою звинуватити ЗСУ було відомо раніше. Втім, росіяни в надії обдурити бодай місцеве населення таки обстріляли житлові квартали.
Цікаво, що злочину брехню росіян викрили самі мешканці Донецька, які орієнтуються в просторі краще за російських військових. Вони одразу вирахували, що "випущені по центру міста 40 снарядів з "Граду", про які заявили російські окупанти, аж ніяк не могли прилетіти з позицій ЗСУ.
Зокрема, в одній з груп донеччани повідомили про те, що снаряди прилітають з територій, які контролюють російські окупанти. Вони вважають, що провокація росіян спрямована на те, щоб переконати місцевих в тому, що "Україна погана", та виправдати так звану "спецоперацію".
Скриншоти коментарів Донеччан про обстріли, які здійснили росіяни:
Війна Росії проти України: коротко про головне
- Російські окупанти злякалися зустрічі із ЗСУ та хотіли втекти додому. На кордоні їх затримали свої ж та повернули на фронт. Моральний стан російських окупантів близький до катастрофічного, вони зазнають шалених втрат, а командування не збирається робити нічого, щоб зберегти життя особового складу.
- На Харківському напрямку наших героям вдалося покращити свої позиції. На Донбасі тривають гарячі бої, штурми та обстріли практично не припиняються ні вдень, ні вночі. Триває битва за Сєвєродонецьк, ЗСУ контролюють 50% міста. Ворог сподівається закидати наших бійців "гарматним м'ясом" з так званої "ЛНР".