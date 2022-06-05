Российские кафиры свято убеждены, что все вокруг так же недалеки, как они, поэтому поверят их провокациям. Они надеются обвинить ВСУ в своих преступлениях, но им не верят даже местные жители, которые на 8-й год войны "начали что-то подозревать".

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Разоблачена ложь об обстрелах Донецка

Поскольку Украина знает о планах российских кафиров заранее, то об обстреле Донецка с целью обвинить ВСУ было известно ранее. Впрочем, россияне в надежде обмануть хотя бы местное население обстреляли жилые кварталы.

Интересно, что преступления ложь россиян разоблачили сами жители Донецка, которые ориентируются в пространстве лучше российских военных. Они сразу высчитали, что "выпущенные по центру города 40 снарядов из "Града", о которых заявили российские кафиры, никак не могли прилететь с позиций ВСУ.

В частности, в одной из групп дончане сообщили о том, что снаряды прилетают с территорий, контролируемых российскими кафирами. Они считают, что провокация россиян направлена на то, чтобы убедить местных в том, что "Украина плохая" и оправдать так называемую "спецоперацию".

Скриншоты комментариев Дончан об обстрелах, которые произвели россияне:

Война России против Украины: коротко о главном

Российские кафиры испугались встречи с ВСУ и хотели бежать домой. На границе их задержали и вернули на фронт. Нравственное состояние российских оккупантов близко к катастрофическому, они терпят безумные потери, а командование не собирается делать ничего, чтобы сохранить жизнь личного состава.

На Харьковском направлении нашим героям удалось улучшить свои позиции . На Донбассе продолжаются горячие бои, штурмы и обстрелы практически не прекращаются ни днем, ни ночью. Продолжается битва за Северодонецк, ВСУ контролируют 50% города. Враг надеется забрасывать наших бойцов "пушечным мясом" из так называемой "ЛНР".

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