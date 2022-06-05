Россияне боятся ВСУ

Не помогают даже угрозы и заградительные отряды так называемых "кадыровцев". Нравственное состояние русской армии катастрофическое.

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Несмотря на угрозы привлечения к уголовной ответственности, заградительные отряды так называемых "кадыровцев" и усиленный контроль со стороны "личников" и пограничников, российские кафиры всеми возможными способами пытаются покинуть территорию Украины,

– говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что командование 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии России скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами.

Пытаются убежать через границу

Одно из подразделений бригады было задержано при попытке пересечения государственной границы в районе пункта пропуска "Шияне" (Белгородская область). Их насильственно вернули в зону активных боевых действий.

Теперь в подразделении обсуждается возможность сдачи в плен защитникам Украины. И это не удивительно, ведь это единственный шанс выжить.

Потери среди личного состава не придают мотивации врагу

По состоянию на 5 июня украинские воины ликвидировали уже около 31 150 кафиров . Также российские захватчики потеряли немало техники.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. По данным Генштаба ВСУ, сюда для доукомплектования понесших потери подразделений враг опрокинул более 20 единиц вооружения и военной техники.

К слову, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 атак врага: уничтожены 3 танка, 4 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники.

ВСУ успешно сдерживают российские атаки

Специалисты Института изучения войны подчеркнули, что украинские войска успешно тормозят российских захватчиков в Луганской области. Так что попытки наступления россиян на Северодонецком направлении провальны.

Зато контратаки ВСУ в Северодонецке успешны. Как известно, еще 3 июня украинские защитники отражали наступления России на Северодонецк и активно препятствовали продвижению России на Лисичанск с юго-запада.

По словам руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, город на половину контролируют ВСУ , наполовину пока российские захватчики. Однако Гайдай считает, что ВСУ имеют возможность отразить город у российской армии.

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