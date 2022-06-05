На передовом наблюдательном посту сообщили склады со складами с боеприпасами кафиров детонировали всю ночь. Информацию об этом подтвердили местные жители.
Достойно внимания Россияне обстреляли 32 города и села на Востоке: по меньшей мере 4 человека погибли, много раненых
Украинские артиллеристы уничтожили склады с боеприпасами россиян
Несмотря на потерю украинского беспилотного летательного аппарата, задача была успешно выполнена.
Два выстрела точно. Переходим к стрельбе на поражение! Меня подвели, я падаю. Слава Украине!,
– говорится в посте.
Видео уничтожение складов врага
Больше новостей о войне России в Украине:
- СБУ обнародовала новые перехваченные разговоры с представителями оккупационных властей на Херсонщине. Там предатели Украины обнаглели настолько, что начинают "отжимать" частный бизнес у предпринимателей в регионе;
- В частности, кафиры заявили о планах присвоить региональные АЗС и реализовывать там завезенное из аннексированного Крыма горючее.
- В Испании заявили о готовности передать оружие Украине. Среди них речь идет и о тяжелом вооружении. К примеру, танки Leopard и зенитно-ракетные комплексы . Соответствующую информацию обнародовало издание El Pais со ссылкой на информированный источник в испанском правительстве.
- 5 июня враг мощно обстрелял Николаевщину. В результате там вспыхнуло 6 масштабных пожаров . Одно из которых, к сожалению, до сих пор не удалось погасить. Речь идет об объекте инфраструктуры.
На временно захваченных территориях не сдаются
Отметим, что на оккупированных территориях люди не сдаются и продолжают сопротивляться врагу. В частности, в Херсонской области граждане Украины отказываются пользоваться нацвалютой государства-агрессорки – российскими рублями.
Но херсонцы демонстрируют невероятное сопротивление и не отказываться соглашаться на правила кафиров. Местные предприниматели отказались использовать двойные ценники для своих товаров. А тех, кто выражает желание рассчитаться российским рублем, посылают вслед за российским кораблем. В то же время россияне угрожают украинцам тем, чтобы заберут или уничтожат их имущество.